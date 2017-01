Atraso em repasse do SUS deixa pacientes sem quimioterapia

Pacientes não estão conseguindo realizar quimioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia por falta de medicamentos desde o começo do mês. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), cerca de 50 pacientes estão sem atendimento por falta de nove medicamentos usados no tratamento. Problema ocorre por causa de atraso no repasse de v...