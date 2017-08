'Ato de fé', diz padre preso por cometer abusos sexuais em Caiapônia

O padre detido por suspeita de prática de abuso sexual no interior de Goiás reconheceu que tocava as vítimas, inclusive nas genitálias, mas alega que era um ato de fé. Padre Iran Rodrigo Sousa de Oliveira defendeu, em suas declarações ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), que tem um dom particular. Entretanto, a bênção também poderia ser concedida por meio de um aplicativo de celular.

O religioso disse que a prática tem como objetivo santificar e abençoar as mulheres que o procuravam. O toque era realizado dependendo da gravidade física ou espiritual da dor que era discutida com ele. Iran Rodrigo argumenta crer que as mãos têm o poder de transmitir a graça pela unção.

O clérigo foi preso na semana passada durante a operação Sacrilégio deflagrada pelo MP-GO. A prisão aconteceu em Caiapônia, cidade onde Iran Rodrigo responde como pároco. O MP-GO apura as acusações de abuso sexual contra o religioso feitas por jovens residentes em Americano do Brasil, município onde o religioso residiu há alguns anos.

Até o momento foram identificadas pelo menos 5 vítimas, tendo sido ouvidas 3. Porém, o promotor Danni Sales Silva aponta que é impossível determinar o número de pessoas que foram abusadas pelo padre. “Nem mesmo o pároco consegue mensurar essa quantidade”, reiterou.

Todavia, por outro lado, o MP-GO tem sido buscado por pessoas que alegam terem recebido milagres por meio do padre. “Foram 10 pessoas que desejam ser ouvidas para testemunhas ações de milagres. Uma mulher disse ter sido curada de leucemia, após a oração do religioso”, disse.

Iran Rodrigo está preso em Anicuns até a conclusão das investigações do MP-GO.