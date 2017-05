Assinada ordem de serviço para obras da cratera no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia

A ordem de serviço que autoriza o início das obras para conter a enorme cratera no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia foi assinada. O buraco é um dos maiores do município. Serão necessários seis meses para a conclusão da obra.

Serão gastos mais de R$ 7 milhões para a instalação de 4100 metros de galeria coletora de água pluvial, caixa coletora, estrutura de lançamento, aterramento e reconstrução do pavimento.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o problema já existe há algum tempo, mas se agravou no início deste ano com a interdição das duas pistas da Alameda da Almeida. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, afirmou que a situação demorou tanto tempo para começar a ser resolvida devido à burocracia.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, assinou nesta manhã a ordem de serviço para conter a erosão no Jardim Luz. pic.twitter.com/JuSKDbKfDs — CBN Goiânia (@CBNGoiania) 25 de maio de 2017

As obras fazem parte de um plano emergencial de contenção de cinco grandes erosões em Aparecida de Goiânia. O ministro da integração nacional garantiu 30 milhões reconhecendo a emergência da situação. No entanto, os valores ainda não vieram e no Jardim Luz, a obra será feita com recursos do próprio município, mas aguardam o envio dos recursos federais. A expectativa é que a contenção das outras erosões comece dentro de 2 meses.