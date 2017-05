Assembleia na tarde desta terça vai definir se trabalhadores da Comurg entram em greve em Goiânia

A audiência de conciliação entre a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e o Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação de Goiânia definiu que um novo encontro será realizado ainda esta semana. A proposta será apresentada nesta tarde para os trabalhadores que decidirão em assembleia se paralisarão ou não as atividades na capital.

O encontro, da manhã desta terça-feira (2), ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 18º região e contou com a participação de representantes da Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Contas do Município.

A intenção é incluir representantes de outros órgãos como Ministério Público Estadual e mediado pelo Ministério Público do Trabalho nesta nova audiência.

Neste encontro os participantes irão buscar uma solução para que não haja uma drástica redução dos salários dos trabalhadores da Comurg. Com isto, seria suspenso o processo de greve da categoria.

O movimento grevista que teria sido iniciado, nessa segunda-feira (1º), na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) tem motivações diferentes para os trabalhadores. A assembleia da categoria que aprovou o movimento na última sexta-feira tem como base uma decisão do Tribunal de Contas do Município (TCM) que liberou a companhia em não cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho (2013/2015) e o Acordo Coletivo (2016/2018), em que os quinquênios pagos seriam reduzidos.

Já os trabalhadores ouvidos pela reportagem nas garagens da Comurg e pelas ruas afirmam que a paralisação é em desfavor dos altos salários na companhia, especialmente da diretoria.