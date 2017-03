Assassino da atriz Daniela Perez se casa pela terceira vez

O terceiro casamento do ex-ator Guilherme de Pádua aconteceu nessa terça-feira (14), com a estilista mineira Juliana Lacerda, em um cartório no bairro Lourdes, em Belo Horizonte.

O empresário havia sido preso em 1992 após confessar o assassinato da atriz Daniela Perez - filha da autora Glória Perez – e saiu da prisão sete anos depois.

Guilherme compartilhou em suas redes sociais fotos do casamento civil e anunciou que também vai casar na igreja. Na mensagem, ele agradeceu à mulher pela companhia e ressaltou a mudança em sua vida desde que passou a frequentar uma igreja evangélica na capital.

Na época, ele foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão por assassinar a golpes de tesoura a atriz Daniela, com a ajuda da então esposa, Paula Thomaz. Guilherme e Daniela trabalharam juntos na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo.

Em 1999 Guilherme saiu da prisão, depois de cumprir um terço da pena. Se separou de Paula e começou a trabalhar em uma igreja evangélica em Belo Horizonte. Em 2006, casou-se com a produtora de moda Paula Maia, da mesma igreja, mas se separaram em maio de 2014.

Confira o post na íntegra:

❤CASEI NO CIVIL! AINDA FALTA CASAR NA IGREJA!

Gloria a Deus! "Pra todo sapato velho existe um pé descalço"! Kkk

Ei! (Você aí) que tá sem esperança de se casar, calma! Se até eu arrumei, vc TB vai arrumar! Kkk

AGORA FALANDO SÉRIO, desde que me converti, minha vida tem sido um CONSTANTE MILAGRE. Até quando eu não compreendo, DEUS FAZ o melhor pra mim!

Conheci a Ju em um tempo de muita dor e fomos somente amigos por mais de um ano...

Neste tempo, tivemos muitas oportunidades de ficarmos com "pessoas melhores aos olhos naturais" (com melhor situação financeira, no caso dela também sem um passado manchado... tantas foram as oportunidades)... Mas como Jesus fazia, ESTAMOS ANDANDO (PELA FÉ) NA CONTRAMÃO DOS VALORES DESTE MUNDO.

Nos conhecemos FAZENDO A OBRA DE DEUS, "com a mão no arado"... Agora, como marido e mulher, oramos a Deus para que nos dê a honra de continuarmos sempre juntos, servindo a Jesus, que foi capaz de dar a própria vida por nós, apesar de não merecermos.

SEI QUE NÃO É FÁCIL RESISTIR AOS ATRATIVOS DESTE MUNDO... A MAIORIA NAO RESISTE! MAS ESTE CASAL AQUI ESTÁ DETERMINADO!

- Ju, minha esposa linda, você me conheceu numa fase tão difícil da minha vida e mesmo assim não desistiu de mim! Vc é fortinha, heim, loira? Te peço perdão por meus medos, meus traumas, minhas inseguranças, duvidas...

A PARTIR DE HOJE, CONTE COM MEU AMOR E DEDICAÇÃO POR COMPLETO COMO DEVE SER UM MARIDO CRISTÃO!

TE AMO! ❤️