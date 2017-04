Assaltantes rendem vítimas em escola e roubam carro no Jardim América, em Goiânia

Uma dona de casa foi rendida por dois bandidos por volta das 13h quando entrava no carro, em frente a uma escola no Jardim América, em Goiânia. As câmeras de segurança flagraram o momento.

Nas imagens, é possível ver que a vítima se distrai com o celular ao entrar no veículo e a dupla aproveita para se aproximar e anunciar o assalto. A mulher é empurrada e obrigada a voltar para dentro da escola.

Dentro do prédio, os bandidos obrigam as vítimas a deitarem no chão, com as mãos na cabeça. O vídeo mostra que uma criança presenciou toda a ação dos criminosos e tenta se esconder próximo a um dos banheiros. Em seguida, os dois assaltantes fugiram levando o carro que estava na frente do local.

Assustados, os moradores relataram que o bairro está sofrendo com uma onda de violência.