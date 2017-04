Assaltantes recebem ajuda de ex-funcionário para roubar loja no Setor Marista, em Goiânia

Dois assaltantes foram presos após invadiram no início da manhã desta quinta-feira (6), uma loja do Setor Marista, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla revelou que um ex-funcionário do estabelecimento teria passado informações para facilitar o crime.

A polícia foi acionada e quando os suspeitos perceberam que os policiais se aproximavam, tentaram se esconder em uma Lan House. Os militarem entraram no local e abordaram a dupla.

Com eles foram encontrados uma arma de brinquedo, uma faca, quase R$ 53 mil em cheques e R$ 1.226 em espécie.

O ex-funcionário citado pelos criminosos também foi preso e o trio foi conduzido à Central de Flagrantes.