Assaltante morre durante troca de tiros com a PM em Goianira

Um homem morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na manhã deste domingo (5), em Goianira. De acordo com a Polícia Militar (PM), o criminoso fazia parte de um trio que roubou uma joalheria em Jussara, na manhã de sábado (4).

Após o roubo e o registro da ocorrência, policiais do Grupo de Rádio Patrulha Aéreo conseguiram localizar a casa de um dos criminosos e efetuar a prisão. No local foi apreendido um revólver calibre 38, o veículo utilizado na ação e grande parte das jóias e relógios roubados.

O assaltante levou a equipe do GRAER até a casa do segundo autor do roubo, que de posse um espingarda calibre 12 resistiu à prisão e veio a óbito após confronto com os policiais. As equipes de inteligência da PM continuaram as investigações e conseguiram efetuar a prisão da mulher envolvida no crime, já no município de Brazabrantes.

Todo material apreendido, armas, veículos e os presos foram conduzidos à Central de Flagrantes onde serão apresentados ao Delegado de Plantão.

Atualizado às 13h31