Artista plástico que morreu ao cair de penhasco durante selfie é velado

O corpo do artista plástico Pierre de Freitas, que morreu ontem após cair da serra, está sendo velado no salão social do prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Palmas. O velório aconteceria no Sindicato dos Médicos, mas foi transferido. O enterro está previsto para às 10 horas, no cemitério Jardim das Acácias.

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o artista estaria acompanhando uma turista canadense quando acabou perdendo o equilíbrio ao tentar tirar uma fotografia e caiu de um penhasco. O local onde o acidente aconteceu é uma serra antes do Cristo Redentor.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas, mas devido ao difícil acesso ao local, o resgate só terminou por volta das 14 horas. Para retirar o corpo foi preciso a ajuda do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública. O artista caiu de uma altura de cerca de 70 metros enquanto estaria tirando uma fotografia. Pierre foi encontrado já sem vida, com muitos ferimentos e fraturas. O corpo foi liberado para o velório já as 18 horas.

Perfil

Pierre de Freitas Júnior, natural de Brasília (DF), tinha 49 anos, e era graduado em Artes Visuais com habilitação em pintura pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi presidente da Fundação Cultural de Palmas no governo Raul Filho. Era artista, professor e tatuador, um dos principais nomes das artes plásticas do Estado. Em 2010, Pierre ganhou o título de Cidadão Palmense pelo trabalho desenvolvido no campo das artes plásticas.

Casado com a médica Thessa Gonçalves Marinho dos Santos de Freitas, deixa três filhos Gabriela Barcelos de Freitas, Pedro de Freitas e Laís Rocha de Freitas.

De 1989 a 1994 o artista plástico foi Voluntário Engajado na Legião Estrangeira por cinco anos e meio servindo nos seguintes países: França, de 1989 à 1992, Golfo Pérsico, no 1º semestre de 1991 e Djibouti (África oriental), 1992 a 1994. Durante este período recebeu condecorações como a Medalha da Defesa Nacional (França, 1990), a Medalha do Ultra-Mar, agrafe Oriente-médio e Somália (França, 1991), Medalha do Reino da Arábia Saudita (1991), Medalha da Libertação do Kwait

Fez curso de aperfeiçoamento em Conservação do Patrimônio Histórico, no Museu Antropológico, além de extensão acadêmica no Instituto Departamental de Bellas Artes de Calí, com ênfase em pintura e escultura, na Colômbia.

Entre as exposições que participou estão: Individuais: “1989”, pinturas na Galeria Prof. Antônio Peclat - Faculdade de Artes-Visuais (UFG), abril de 1997 em Goiânia; “Década”, pinturas, desenhos e objetos, na Galeria Mauro Cunha – Fundação Cultural do Tocantins, novembro de 2006; “Lux Candida Puris”, pinturas e desenhos, na Galeria Municipal de Artes do Espaço Cultural, julho de 2007; “Entre Deux”, pinturas, no L´Espace d´expositions de Gaurun, julho de 2008 em Lectoure – France; “Bleu Tattoo”, pinturas, desenhos, fotografias e vídeo arte, Galeria Potrich – Arte Contemporânea, setembro de 2011, Goiânia (GO). Coletivas: “ Km 0 ”, Galeria Marina Potrich, fevereiro de 1999, Goiânia (GO); “The Brazilien Art Exchange”, pinturas, Esserman International Acura, novembro de 2004, Miami, Flórida (EUA).