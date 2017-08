Armas e munições são apreendidas na Penitenciária Odenir Guimarães

O Grupo de Operações Penitenciárias da Secretaria de Segurança Pública apreendeu, na noite desta sexta-feira (4), mais de 150 munições de calibres ponto 40, 38 e 9mm durante uma inspeção realizada na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia.

Duas armas de calibres 38 e ponto 40 também foram encontradas na ocasião.O material apreendido estava na ala B do presídio e foi localizado em diversas celas.

Segundo o presidente da Associação dos Agentes e Servidores do Estado de Goiás, Jorimar Bastos, a ação foi deflagrada depois de várias suspeitas dos agentes sobre as munições. Os donos do material ainda não foram identificados.