Aprovados em concurso para o magistério recorrem à Justiça em Senador Canedo

Candidatos classificados em concurso público para o magistério, no final de 2013, em Senador Canedo, têm recorrido à Justiça para tentar acesso à vaga no quadro municipal. São quase três anos de espera, já que a homologação do resultado final foi divulgada em fevereiro 2014. Pelo documento, são 1.222 pessoas aprovadas e classificadas. Contudo, os candidatos dizem que, além...