Aprovado projeto que impede aumentos de anuais de 5% a 15%, mais a inflação, no IPTU em Goiânia

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira (26) um projeto que impede os aumentos contínuos do IPTU/ITU em Goiânia. A matéria, de autoria do vereador Elias Vaz (PSB), que votou contra ela em dezembro de 2015, agora segue para apreciação em plenário.

Com a regra atual, alguns imóveis na capital tiveram que pagar até 21% a mais de IPTU neste ano. E o valor iria subir anualmente.

A proposta, que teve a assinatura de 27 dos 35 vereadores, altera o artigo 5º da Lei 9.704, de 04 de dezembro de 2015, que modificou a Planta de Valores Imobiliários e estabeleceu aumentos anuais de 5% a 15% mais a inflação até que o imposto seja equiparado ao valor venal dos imóveis.

Inclusive de parlamentares que votaram a favor quando a proposta foi criada. “Votei a favor do aumento do imposto em 2015 e preciso reparar esse erro, por isso assinei o projeto, que é sério e importante para a sociedade”, disse o vereador Welington Peixoto (PMDB).

Como está, parte dos imóveis de Goiânia pode sofrer, em quatro anos, 75,23% de aumento real no imposto mais a inflação. “É uma situação completamente absurda. O que queremos definir é que o aumento seja calculado apenas com base na inflação”, explicou Vaz.



Confira os índices aplicados em 2017



- Valor do imóvel menor ou igual a R$200 mil – reajuste da inflação: 6,6%

- Valor maior que R$200mil, com valorização menor ou igual a 20%: reajuste de 11,99% (inflação + 5%)

- Valor maior que R$200mil, com valorização maior que 20% e menor que 40% - reajuste de 16,99% (inflação + 10%)

- Valor maior que R$200 mil, com valorização maior que 40% - reajuste de 21,99% (inflação +15%)