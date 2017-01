Uma aposta realizada em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, acertou todos os 15 números do concurso 1465 da Lotofácil. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (23), no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo (SP).

Juntamente com o sortudo canedense, uma outra aposta de Brasília (DF) cravou todas as dezenas do sorteio. Cada um levará para casa R$ 881.947,85.

Confira as dezenas sorteadas: 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.