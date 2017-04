Aposta de R$ 10 em jogo de futebol termina em briga e morte de jovem

Janderson Nascimento Corado foi preso suspeito de matar com uma facada Gustavo de Moura Soares, 18 anos, durante uma briga por uma aposta de R$ 10 em um jogo de futebol em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no último dia 26 de março deste ano.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Cleber Junio Martins, o suspeito também conhecido como “Tadei” e a vítima se desentenderam enquanto jogavam bola em times opostos, apostado R$ 10. A partida foi realizada em um campo de futebol improvisado no asfalto da rua. Em determinado momento, a vítima discordou de um gol feito pelo time rival.

Nesse instante, Janderson pegou o dinheiro que estava "casado", ou seja, uma nota de R$ 20 e outra de 10, sendo a de maior valor pertencente à vítima e foi para dentro de sua residência, que fica em frente ao campinho onde ocorria o jogo de futebol.

A vítima se sentiu lesada e foi atrás com o intuito de reaver seus R$10 e ficou em frente ao portão da residência, pedindo seu “troco”. Na oportunidade, Janderson pegou uma faca, tipo peixeira, e desferiu um golpe que atingiu Gustavo na região clavicular esquerda. A vítima não resistiu ao ferimento. Após o crime, o suspeito fugiu e não foi mais visto na região.