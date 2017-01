Aposentado morre após ataque de abelhas em praça de Ouvidor, em Goiás

O aposentado Mário Ferreira do Nascimento, de 58 anos, morreu após ser atacado por centenas de abelhas no sábado (28) em uma praça do centro da cidade de Ouvidor, região sudeste de Goiás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a socorreu a vítima e de acordo com os socorristas, o homem foi encontrado sentado, desesperado e encoberto por enxame. “Nós chegamos neste local e o senhor Mário estava sentado todo coberto de abelhas. Fizemos um fumacê, tiramos ele e colocamos na ambulância e fomos para o hospital”, contou ao portal de notícias G1.

O médico do Hospital Municipal, Aloísio Barbosa, que prestou os primeiros socorros a vítima, estima que ele tenha sido picado mais de 500 vezes.

Devido à gravidade do estado de saúde do homem, ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catalão, onde não resistiu e acabou morreu.

O corpo do homem foi levado de volta para a cidade de Ouvidor, onde deve ser enterrado ainda neste domingo (29).