Aposentado da Prefeitura de Goiânia é preso ao ser encontrado embriagado na BR-060

Um homem de 60 anos, aposentado da Prefeitura de Goiânia, foi preso com sinais de embriaguez na noite de quarta-feira (28), no km 85 da BR-060, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes perceberam que um VW Voyage parou no acostamento da rodovia, no pátio da PRF, e seu condutor não desceu do veículo. Em seguida, os agentes foram até o carro e perceberam que o motorista estava dormindo.

Segundo a PRF, o condutor foi acordado mas não conseguia descer do veículo, já que estava em estado de embriaguez alcoólica. Ele foi conduzido a unidade da PRF, onde contou que estava voltando de Caldas Novas para Goiânia. Os agentes lhe informaram que ele já estava a caminho de Brasília.

Ainda de acordo com a PRF, a única informação clara que ele conseguiu dizer é que era aposentado da Prefeitura de Goiânia. Em seguida, o senhor foi submetido ao teste de etilômetro e foi reprovado com teor alcoólico de 0.75mg/l.