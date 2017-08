Aplicativo oferece desconto de 40% nas multas de trânsito em Goiás

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e o Departamento de Trânsito (Detran) adeririam ao uso do aplicativo do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Sendo assim, a partir de agora, o usuário que baixar o aplicativo no celular terá descontos de 40% no pagamento das multas de trânsito. O benefício só vale, entretanto, para os condutores que reconhecerem a infração, sem apresentar defesa prévia e recurso.

O sistema gera um código de barras no aplicativo para a quitação das multas. Para usufruir do benefício, o dono do veículo terá que baixar no celular o aplicativo do SNE, disponível no Google Play e na App Store. Até 45 dias após a adesão ao sistema, o condutor receberá tanto a notificação eletrônica quanto a impressa. Após esse prazo, apenas a eletrônica.

Quem não aderir ao sistema receberá as notificações via Correios e poderá efetuar o pagamento da multa até a data do vencimento, somente com 20% de desconto. O SNE está integrado à base única do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf), onde já ficam registradas as multas interestaduais.

Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que desenvolveu o aplicativo, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito podem aderir ao SNE.