Apesar de chover quase 60% do esperado no mês, Goiânia tem dez dias com temperaturas acima de 30°C

A chuva que caiu em Goiânia nos primeiros 15 dias de fevereiro corresponde a 57% da média normal para o mês, que é de 213,3 milímetros. Entretanto, apesar do tempo chuvoso, a cidade registrou dez dias com temperatura acima de 30°C. Na última quarta-feira, o termômetro marcou 32,3°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nos próximos dias, várias cidades goianas podem registrar temperatura em torno de 35°C. De acordo com os meteorologistas da Climatempo, o calor vai aumentar em todo o Centro Oeste.



A previsão é de um fim de semana de sol e calor em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. São esperadas pancadas de chuva, típicas de verão, em geral à tarde e à noite. A chuva não será generalizada e não vai se prolongar por muitas horas, mas vem com raios e pode ser forte em alguns momentos.

O mapa abaixo mostra uma estimativa do clima para a região. Confira: