Aparecida de Goiânia recebe unidade do Instituto Tecnológico de Goiás dia 7

A 17ª unidade do Instituto Tecnológico de Goiás (Itego), será inaugurada na próxima terça-feira (7), na Rua Rezende, quadra 300-A, Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Foram mais de R$ 11 milhões em investimentos para a construção desta unidade. Os recursos são do Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), com contrapartida de 15% sob o total dos investimentos do Tesouro Estadual.

Nesta nova unidade serão ofertados cursos técnicos e superiores. Um dos destaques é o curso técnico em Programação de Jogos Digitais, o primeiro a ser oferecido pela rede. Além deste, serão oferecidos os cursos de Gestão de Negócios, Música, Dança, Confecção.

A unidade também abrirá vagas para cursos a distância (EAD). A Secretaria de Desenvolvimento (SED) pretende alcançar a meta de 30 Itegos em Goiás até o final de 2018.

