Após vendaval, São Francisco de Paula (RS) decreta estado de calamidade pública

O vendaval que atingiu a cidade de São Francisco de Paula (RS) na manhã deste domingo (12) deve levar o município da Serra Gaúcha a decretar estado de calamidade pública ainda hoje (13). Os ventos fortes atingiram 1,6 mil pessoas no município, das quais 70 ficaram feridas. O jovem Claudemir Gomes Freitas, de 24 anos, morreu ao ser atingido por uma barra de ferro arrastada pelo vento.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o vendaval ultrapassou os 100 quilômetros por hora e destruiu cerca de 500 residências na cidade gaúcha. Vários municípios da região de São Francisco de Paula estão fazendo campanhas de arrecadação de roupas e de alimentos para auxiliar as famílias afetadas.

Ao decretar estado de calamidade pública, São Francisco de Paula poderá receber recursos estaduais e federais para se recuperar dos estragos. Ainda ontem, o governo gaúcho liberou uma verba de R$ 175 mil para a área da saúde. A homologação do decreto de calamidade pública pode demorar até quatro dias.

Meteorologia

Segundo a meteorologista Ingrid Peixoto, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma frente fria no fim de semana provocou um contraste térmico que causou uma microexplosão, fenômeno climático comum na região da Serra Gaúcha. “Estamos recebendo imagens de moradores, mas nenhuma que mostre a atuação de uma nuvem funil tocando o solo que caracterize o fenômeno como um tornado”, afirmou a pesquisadora.

Ingrid alertou que fenômenos parecidos com o de domingo devem ocorrer nos próximos dias. “Já estamos observando que, por volta da metade da semana, uma frente fria posicionada na Argentina deve se deslocar gradativamente e influenciar a Região Sul, com possibilidade de novos transtornos pela frente.”

Além de São Francisco de Paula, pelo menos mais 15 municípios gaúchos foram atingidos pelo vendaval e pela tempestade do fim de semana. Em Santa Maria, na região central do estado, a chuva alagou cerca de 700 casas em nove bairros.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está recolhendo donativos para as vítimas nas cidades de Porto Alegre, São Francisco de Paula e Santa Maria.