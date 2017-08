Após três anos, modelo baleada na cabeça busca emprego para cuidar do filho

Três anos e meio depois do pior dia da sua vida, Lorrane Melo Ganzriegler segue com as dificuldades impostas pelo tiro que levou no rosto em 27 de fevereiro de 2014. Ela já passou por 20 cirurgias e ainda não recuperou a visão do olho direito. Mas ela crê na melhora. Apegada à religiosidade, diz que a família, os amigos e, principalmente, o filho dão força para continuar ...