Após ser preso por ameaçar familiares e policiais, 'Wolverine' é solto

O funileiro Nelson Araújo, de 48 anos, batizado pelos policiais de 'Wolverine', foi liberado após prestar depoimento depois de ameaçar um sobrinho, a mulher dele e policiais militares com "garras" feitas de espeto de churrasco, na quarta-feira (4), em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

Na delegacia, ele disse que estava arrependido e afirmou que tudo não passou de uma confusão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o funileiro teria discutido com o sobrinho, que é seu sócio em uma empresa, e a PM foi acionada. Mesmo com a chegada dos militares, ele continuou nervoso, se negou entregar as "garras" e ele acabou detido.

'Wolverine' foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realizar o exame de corpo de delito e depois foi para a delegacia, onde disse que estava nervoso com o sobrinho e com a esposa dele, mas que a situação seria resolvida.

Aos policiais, ele disse também que estava "muito arrependido de tudo que houve". Apesar das ameaças, o funileiro foi liberado, mas as "garras" estilo soco inglês continuam apreendidas com a polícia.