Após sequência de acidentes por aquaplanagem, trecho da BR-153 é corrigido

Após as fortes chuvas e os quatro acidentes registrados nos KMs 589 e 618 da BR-153, entre Morrinhos e Piracanjuba nos dias 10 e 11 de dezembro, a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, realizou uma correção na geometria da via.

O reperfilamento do trecho, no KM 584, em Piracanjuba, foi feito com o objetivo de eliminar possíveis pontos de aquaplanagem. Em nota divulgada após os acidentes, a empresa afirmava que os trechos estavam em boas condições de sinalização e pavimentação.

Uma mulher de 61 anos e um bebê de três meses morreram nos acidentes. Outras oito pessoas ficaram feridas.