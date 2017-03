Após sair de banco com a neta, idosa é assaltada e bandidos levam R$ 11 mil, em Goiânia

Uma mulher de 76 anos sofreu um assalto na terça-feira (7), quando saia de uma agência bancária no Setor Rodoviário, em Goiânia.

A idosa estava no carro com a neta e os R$ 11 mil que ela tinha retirado do banco para pagar o financiamento de um veículo, quando foi interceptada por outro carro, onde estavam os quatro suspeitos e um deles desceu armado e pegou o dinheiro.

A vítima não quis se identificar, mas afirmou que fez o empréstimo consignado para terminar de pagar o veículo, mas agora terá que arcar com as 24 prestações de R$ 620 do carro mais 72 parcelas de R$ 280 do empréstimo. "Não sei como eu vou pagar [minhas contas] e pensando como eu vou comprar meus remédios, vai ficar difícil", disse a idosa desesperada.

Segundo a neta da idosa, que também não quis ser identificada, contou que os bandidos estavam bem vestidos e sem nenhum tipo de disfarce. "O que estava no banco da frente, ao lado do motorista, já desceu armado, primeiro foi lá minha avó, pediu as bolsas para ela. Depois, deu a volta e colocou a arma em mim também", afirma.