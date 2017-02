Após roubo, carga de defensivos agrícolas avaliada em mais de R$ 1 milhão é encontrada em Uruaçu

Um caminhão roubado com carregamento de defensivos agrícolas, avaliado em R$ 1.041.691,91 foi recuperado nesta quinta-feira (16), durante patrulhamento na BR-153, em Uruaçu, no norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a ronda, uma equipe encontrou um caminhão Ford Cargo parado na contramão da via, com o motor ainda ligado e luzes acesas, sem nenhum ocupante. Dentro do veículo, havia um aparelho bloqueador de sinal telefônico, conhecido como chupa cabra, utilizado por criminosos para impedir o rastreamento do veículo.

O caminhão foi levado para a Unidade Operacional de Uruaçu e ao amanhecer, o motorista esteve no posto informando que havia sido vítima de assalto no início da madrugada, quando foi rendido por dois homens armados no momento em que dormia.

Segundo a PRF, os assaltantes quebraram a janela do lado do passageiro e o obrigaram a seguir alguns quilômetros pela rodovia até parar em um local ermo, onde o mandaram descer. Os criminosos seguiram com o caminhão roubado e a polícia acredita que ao perceberem a aproximação da PRF, os assaltantes abandonaram o caminhão e fugiram.

O motorista afirmou que saiu de Londrina (PR) e deveria levar a carga para o Tocantins. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Uruaçu para prestar depoimento.