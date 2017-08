Após roubar casa e fugir de blitz, dupla morre em ação policial no Parque Industrial João Braz

Após fugir de uma blitz, dois homens morreram e dois conseguiram fugir, no final da manhã desta quinta-feira (24), na Avenida Francisco Alves de Oliveira, esquina com a Avenida Leste Oeste, no Parque Industrial João Braz, em Goiânia.

Segundo a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), quatro homens realizaram um roubo em uma residência no Setor Novo Horizonte. Eles foram abordados no bairro São Francisco, mas tentaram fugir.

Uma viatura passou a acompanhar os veículos. Durante a fuga, o motorista da Duster bateu em terceiro outro veículo. A condutora do carro atingido ficou ferida e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O quarteto abandonou os veículos e fugiram a pé. Dois foram pulando muros até entrarem em uma residência que fica na Rua Dom Pedro II. A rua foi cercada e quando os policiais da Rotam entravam em um terreno baldio que fica nos fundos da residência houve a troca de tiros. Os suspeitos foram atingidos e morreram no local.

Equipes da polícia realizam buscas pelos outros suspeitos. Equipes da Polícia Técnico Cientifica estiveram no local e o Instituto Médico Legal (IML) irá remover os corpos.