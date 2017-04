Após repercussão ruim, Governo do Tocantins cancela compra de palitos de fósforo e papel higiênico

Após a repercussão ruim sobre a tomada de preços para a aquisição de 15 mil caixas de palitos de fósforo por R$ 45 mil e de 500 pacotes com rolos de papel higiênico por cerca de R$ 60 mil para serem utilizados pela Agência Tocantinense de Trânsito e Obras (Ageto) em obras rodoviárias, o Governo do Tocantins decidiu cancelar o processo de compra. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (10).

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do estado, pasta ligada à Ageto, não houve consumo de nenhum item levantado. O secretario Sérgio Leão disse que o erro na ata de projeção de demandas pode ter ocorrido em uma das frentes de serviço estaduais. "Se houve erro, vamos apurar qual foi o motivo e vamos fazer uma nova ata", afirmou Leão, em entrevista ao G1 Tocantins.

Ainda não há previsão para a realização de uma nova licitação.