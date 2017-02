Após recomendação do MP-GO, Itapuranga não terá carnaval realizado pela prefeitura

Assim como em Goianésia e Pirenópolis, a cidade de Itapuranga, a 155 quilômetros da capital, não terá o carnaval organizado pela prefeitura em 2017.

Após recomendação feita pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) para a não utilização dos recursos públicos na festa, o secretário municipal de Gestão, Planejamento e Finanças Ênio Soares da Silva informou que seguirá a orientação.

De acordo com os promotores de Justiça Felipe Féres e Gabriella Clementino, o evento não é uma atividade essencial da administração pública.

Ênio Soares da Silva esclareceu ainda que o fato de as folhas de pagamento do município em dezembro de 2016 da área da Educação e da Saúde não terem sido quitadas integralmente colaborou para a suspensão das festividades. A prefeitura possui dívidas de cerca de R$ 365 mil com o INSS, além de custos advindos com as nomeações de 76 servidores, aumentando o comprometimento da receita da cidade com pagamento de pessoal.