Após reclamações de preços abusivos, Procon Goiânia fiscaliza pizzarias no Marista e Jardim Goiás

O Procon Goiânia realiza fiscalização em pizzarias e restaurantes dos setores Marista e Jardim Goiás, na capital, na noite desta quarta-feira (19). Segundo o superintendente do órgão de defesa do consumidor, José Alício de Mesquita, a ação foi motivada pela reclamação de clientes.

Apenas este ano o Procon Goiânia recebeu mais de 130 denúncias de preços abusivos praticados nestes tipos de estabelecimentos. O superintendente relata que a operação desta noite terá ação mais pedagógica. “Queremos orientar os empresários e também os próprios consumidores, que devem ter seus direitos assegurados”.

José Alício destaca que é comum as pizzarias cobrarem o maior valor em pizzas de dois sabores e com preços diferentes. Segundo ele, a cobrança é considerada abusiva, já que fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. “Quando se cobra o valor da pizza de maior preço, eles estão ferindo a legislação vigente, já que o valor se torna oneroso para o consumidor”, diz.

Como exemplo, ele simula o caso de um pedido de pizza com a metade do sabor calabresa, que custa hipoteticamente R$ 20 e a outra parte à moda, ao valor de R$ 30. “Esse seria um caso clássico e deveria custar na verdade R$ 25. Isso porque seria R$ 10 referente ao pedaço de calabresa e R$ 15 do preço da moda”.

No entanto, como afirma o superintendente, serão apuradas também a origem, acondicionamento e qualidade dos produtos comercializados, se eles estão dentro do prazo de validade, por exemplo. “Tudo será olhado. Já tivemos autuações neste sentido”. Ele ressalta que 30 pizzarias e restaurantes já foram visitados este ano.