Após reclamações, agências bancárias e correios terão que diminuir tempo de espera em Trindade

Após diversas reclamações, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou aos diretores, supervisores, superintendentes e gerentes da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e às lotéricas e agências dos Correios instalados em Trindade para que regularizem o atendimento ao público para respeitar a lei municipal que dispõe sobre o tempo de espera nas filas e também esclarecimentos ao público sobre essa norma.

Assim, deverão ser atualizados os cartazes que esclarecem ao público que o atendimento nos caixas será feito em, no máximo, 20 minutos em dias normais, em 30 minutos em vésperas e após os feriados e em 35 minutos em dia de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais; os meios de contato, endereço e site do Procon Estadual e do Disque Denúncia, bem como o endereço eletrônico do MP-GO, em locais de fácil localização, em três locais diferentes.

A promotora de Justiça Patrícia Adriana Ribeiro Barbosa orienta para que seja determinado a todos os funcionários desses estabelecimentos que adotem as providências internas para que seja respeitado o prazo legal estabelecido na Lei n° 1.499/2013, no que se refere ao tempo de espera.

Também deverão ser fixados cartazes com o teor da recomendação do MP, em locais visíveis, de forma legível, preferencialmente próximo à máquina distribuidora de senha, no início das filas e nos locais de atendimento ao público.