Após quase dois anos, cão ainda espera por dono que morreu em hospital

Negão, que ficou conhecido há um ano por 'esperar' pelo dono que morreu em novembro de 2015 no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, continua no pátio da unidade. Ele foi visto mais uma vez no sábado (29).

O cachorro ainda corre para a porta do pronto-socorro cada vez que escuta uma ambulância se aproximar. "Acho que ele vai envelhecer aqui, tá bem velhinho, cansado", conta a funcionária Andréa Luíza Bortolon.

No final de 2015, ele chegou ao hospital seguindo a ambulância que levava o seu dono, um morador de rua, que morreu dias depois. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a fazer vídeos do cão em disparada atrás do veículo.

Antes na frente da unidade, casinha foi levada para os fundos do hospital, porque depois que ficou famoso, muita gente aparecia para dar comida, conforme o Jornal do Almoço.

Os funcionários trocam a água dele todo dia e a ração é doada por uma ONG. "É bom que ele fica livre, corre, está sendo bem cuidado. Todo mundo aqui cuida um pouquinho dele", diz Andréa.