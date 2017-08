Após provocar morte de mulher em acidente, caminhoneiro foge com moto presa no veículo

Uma motociclista de 44 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã deste domingo (20), na Avenida Santana, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar os primeiros socorros à vítima.

O acidente aconteceu quando a vítima, Edna Maria Euzébio da Silva, que seguia no mesmo sentido do caminhão, foi atingida pelo veículo que realizava uma conversão à esquerda. O caminhão passou sobre a moto e o corpo de Edna. O corpo da mulher ficou caído sobre a via e o motorista do caminhão fugiu do local com a moto presa ao veículo. Mais tarde, o caminhão foi encontrado abandonado na Avenida Armando de Godói, na Cidade Jardim, a 2km de distância do acidente. A motocicleta, que ficou bastante danificada ao ser arrastada por vários metros, ainda estava presa na parte de baixo do caminhão.

De acordo com a Dict, o veículo possui placa de Corumbá de Goiás e está no nome de uma mulher. A pessoa que dirigia o caminhão ainda não foi identificada e é procurada.