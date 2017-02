Após problema nos freios, ônibus desgovernado invade salão de beleza em Novo Gama

Um ônibus do transporte coletivo da cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, invadiu um salão de beleza nesta terça-feira (21) após apresentar problema nos freios.

Segundo o motorista, o veículo colidiu com um carro antes da invasão. No momento da batida, nenhum passageiro estava dentro do ônibus.

O condutor afirmou que estava levando o coletivo de volta para a garagem pois havia percebido o problema. Porém, em uma descida, perdeu o controle do veículo.