Após postar foto nua, estudante sofre ameaças em rede social

"Eu me senti ameaçada, sim, mas todo ódio que chegar vou reverter em amor", afirmou uma estudante de Recife, de 21 anos, que está sendo alvo de agressões virtuais e ameaças após postar uma foto sua nua em seu perfil em uma rede social. Até o momento da publicação desta matéria, a postagem de Daniela Martins tinha mais de 64 mil curtidas e quase 17 mil compartilhamentos e mais de 28 mil comentários.

Na publicação de 27 de dezembro, que viralizou, a recifense cita um poema de Jordan Vilas Boas e fala sobre a aceitação do próprio corpo. Estudante de ciências biológicas, Daniela sempre utilizou seu perfil nas redes sociais para incentivar as mulheres a enxergar a verdadeira beleza, independente do peso. Mas após a postagem, o retorno que até então era positivo se transformou em ameaças e críticas.

Nesta quarta-feira (4), Daniela pretende ir ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE). A jovem tentou em dezembro registar um boletim de ocorrência, mas foi informada que precisava levar as provas impressas. “Não tive como porque, para imprimir tudo, eu gastaria mais de R$ 700”, contou. Apesar de tudo, Daniela afirma que em meio a tantas críticas tem recebido palavras de carinho e afeto e que sua família não tem noção da dimensão que o caso tomou.

O delegado de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Derivaldo Falcão, explicou que a impressão das ameaças é necessária e auxilia na identidade da postagem.