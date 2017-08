Após pai atear fogo em casa com família dentro, filhos são abrigados por parentes em Guapó

Um quarto, a garagem e um carro ficaram destruídos após um incêndio em uma casa no Residencial Vitória, em Guapó, na região metropolitana de Goiânia.

Em entrevista a TV Anhanguera, a mulher contou que estava com casa com os filhos do casal, de 11 e 18 anos, quando o marido chegou e após uma discussão ele quebrou uma televisão e colocou fogo no carro e no quarto do casal. A família morava no local há cerca de 15 anos.

As chamas foram controladas pelos vizinhos com o auxílio de uma equipe da Polícia Militar, antes da chegada da viatura do Corpo de Bombeiros. O filho do casal contou que o pai está desempregado e com isso seu comportamento mudou. “Ele não estava exercendo mais a função de pai, só sabia beber, fumar”, contou o jovem que pediu para não ser identificado.

A mulher e os filhos estão abrigados na casa de parentes. Ao perceber a chegada da polícia o homem fugiu.