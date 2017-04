Após pânico causado por Baleia Azul, brasileiros criam Baleia Rosa para barrar brincadeira perigosa

Casos de mutilação e tortura psicológica envolvendo adolescentes assustaram os pais do mundo todo nos últimos tempos. Um jogo online, chamado Baleia Azul, desafia os jovens a tiraram a própria vida. No entanto, uma iniciativa inovadora aqui no Brasil pode ajudar a barrar da brincadeira perigosa.

Na última quinta-feira (13), um designer e uma publicitária paulistas criaram uma página no Facebook com o objetivo de propor desafios voltados para o bem. A "Baleia rosa" quer mostrar que a internet também tem forças para promover ações positivas.

Na página cor de rosa as mensagens são de animação e carinho: "poste uma foto usando a roupa que te faz sentir bem" e "faça carinho em alguém".

Os idealizadores não quiseram se identificar, mas contaram ao jornal O Globo que criaram um grupo no WhatsApp e estão receberam inúmeras mensagens de adolescentes que estão arrependidos e sofrendo com as consequências do jogo Baleia Azul.

Uma publicação da Baleia Rosa faz referência ao aumento no número de adeptos da novidade: “Nosso mar está crescendo!”. Até à tarde desta quarta-feira (19) a página já contava com 2.895 seguidores no Facebook e 15.200 no Instagram. Confira mais postagens dessa iniciativa: