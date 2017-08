Após oito meses, suspeito de matar mochileiro em Goiânia é preso no interior do Tocantins

Pedro Henrique Carvalho, 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (16), suspeito de ter matado o mochileiro Leonardo Cândido Vieira, em Goiânia. O crime ocorreu em novembro de 2016. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele é natural de Araguaína e já possuía antecedentes criminais.

A detenção foi uma realizada por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Araguaína, Norte do Tocantins. A prisão ocorreu após policiais civis montarem uma campana na frente da residência de Pedro Henrique. O suspeito foi levado para a Prisão Provisória de Araguaína (CPPA) e será transferido para Goiânia nos próximos dias.

Crime

O corpo da vítima foi encontrado em avançado processo de decomposição, com as mãos para trás e amarradas em uma vala, no Morro do Mendanha.

Dois homens que se encontravam em uma lanchonete próxima ao local avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Após cometer o crime, Pedro fugiu para Araguaína e assim eu a prisão dele foi decretada, os agentes do Tocantins passaram a monitorá-lo até sua prisão.