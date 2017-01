Após morte dos pais em acidente, criança de 5 anos anda na estrada à procura de ajuda

Na noite de sexta-feira (13) uma família viajava quando o carro saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore. Uma criança de cinco anos saiu ilesa e seus pais morreram na hora. A menina caminhou sozinha cerca de um quilômetro em busca de ajuda. O acidente aconteceu por volta das 18h30 em uma estrada vicinal que não é asfaltada de Porto Murtinho, a 443 km de Campo Grande.

Depois da morte dos pais, a criança voltou para a estrada em busca de socorro e encontrou o funcionário de uma fazenda. Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse que estava roçando a grama quando viu o carro da família passar. Ele contou que viu a criança olhando para ele com o veículo em movimento e que, minutos depois, a menina voltou a pé, sozinha, contando sobre o acidente. O funcionário alertou o dono da fazenda que acionou as autoridades. As informações são da Polícia Civil ao portal de notícias G1.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a parte da frente do capô do carro foi afundada na colisão enquanto que a parte de trás, onde estava a criança, ficou mais preservada. A suspeita é que o condutor do veículo tenha perdido controle da direção.

Segundo o hospital, a menina não teve ferimentos, mas foi levada ao hospital municipal onde ficou em observação e teve alta no último sábado (14). Os corpos dos pais foram encaminhados para o necrotério.