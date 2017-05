Após morte de passageira em acidente, motociclista também morre em Goiânia

Um motociclista, de 67 anos, que se envolveu em um acidente com um caminhão na noite de sexta-feira (5), no cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Central, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia, morreu na manhã deste sábado (6), no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o homem com sua moto e uma mulher na garupa, seguia pela Perimetral Norte no sentido leste/oeste, o mesmo em que também estava o caminhão. No cruzamento com a Avenida Central, o motociclista tentou virar à direita e entrou na frente do caminhão, que não viu a moto e bateu na traseira dela. O piloto e a passageira caíram e foram atropelados, mas a mulher de 57 anos morreu na hora.

O piloto foi encaminhado para o Hugol, em quadro grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu hoje.

O motorista do caminhão ficou no local, acompanhou o socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Ele ainda foi até a sede da delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. O caso está sendo investigado.