Após morte de jovem no Padre Pelágio, passageiros relatam clima de insegurança

Jovem esfaqueado durante briga no terminal Padre Pelágio, no Bairro Ipiranga, em Goiânia, morre um dia após o crime. Após o ocorrido, usuários do transporte coletivo relatam apreensão devido à falta de segurança no local. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira. Rafael Junio de Almeida, de 21 anos, foi atingido no tórax durante discussão com um grupo de jovens. ...