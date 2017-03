Após morte de estudante, Detran diz que avalia correções para buraco na Avenida Aderup

O Detran Goiás enviou nota ao O POPULAR nesta sexta-feira (31), informando que vai enviar uma equipe para avaliar as correções necessárias no local do acidente que vitimou Dalila Teodoro da Mata Santos na noite da última quarta-feira (29).

A estudante de pedagogia de 21 anos, morreu após cair em um buraco e perder o controle da motocicleta que dirigia, sendo atropelada em seguida por um caminhão na Avenida Aderup, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

Confira a nota na íntegra:

O Detran-GO lamenta o acidente ocorrido na última quarta-feira e afirma que não tem medido esforços no sentido de promover a conscientização e a melhoria da formação dos condutores, com investimentos em tecnologia, educação para o trânsito e padronização das pistas de provas práticas de motocicletas.

Sobre a notificação para reparos na calçada é preciso ressaltar que o acidente deu-se na pista de rolamento, que é o local reservado para veículos. Ressaltamos que o buraco surgiu com o acúmulo de água na avenida, tendo em vista que a região não possui sistema de escoamento eficiente das águas da chuva.

Comprometido com a segurança também dos pedestres, o Detran irá enviar uma equipe do programa Goiás Sinalizado lá, nesta sexta-feira, para avaliar as correções necessárias.