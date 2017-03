Após matar motorista da Uber em Goiânia, suspeitos beberam, comemoraram e saíram dando cavalo de pau

A alta velocidade e os cavalos de pau executados pela dupla que estava com o carro roubado de um motorista da Uber no Setor Universitário fizeram com que moradores de Senador Canedo, para onde os suspeitos fugiram depois do crime, acionassem a Guarda Civil do município.

Na abordagem, um dos suspeitos fugiu e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ele contou onde o corpo da vítima foi deixado e que receberia R$ 500 pelo veículo. Em revista no veículo, os policiais encontraram algumas garrafas de bebidas alcoólicas.

“Eles [criminosos] estavam comemorando, fazendo o uso de bebidas. Provavelmente estavam bem alegres, dando cavalos de pau, então estavam celebrando o crime”, disse o guarda civil metropolitano Rodrigo Fernandes em entrevista à TV Anhanguera.

O motorista da Uber foi morto após ser rendido por assaltantes na Praça Universitária, no Setor Universitário na capital. O corpo, ainda não identificado, foi localizado em um matagal às margens de uma estrada de terra no residencial Aruanã Park.