Após interdição por risco de febre amarela, funcionários realizam prevenção no Zoo de Goiânia

Os funcionários do Zoológico de Goiânia estão abordando os visitantes e realizando trabalho preventivo, principalmente, para os visitantes que estão com crianças e os idosos. O Zoológico de Goiânia está parcialmente interditado após a confirmação, através de exame, que um macaco morreu em decorrência da febre amarela.

A entrada no zoo ficará restrita por 30 dias a partir desta quinta-feira (30). Somente terão acesso ao local, os visitantes que comprovarem através do cartão de vacinação que estão imunizados contra a febre amarela.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta ainda que os macacos não transmitem a febre amarela, eles são vítimas da doença. A febre amarela é transmitida apenas pela picada dos mosquitos, tanto nas pessoas como nos macacos. Os animais são aliados, pois ajudam a detectar a presença do vírus e tomar medidas necessárias.

A vacina contra febre amarela é recomendada para os bebês, a partir de nove meses, e adultos com 60 anos. Sendo contraindicada para gestantes, mulheres que estão amamentando, idosos acima de 60 anos e crianças até seis meses. A vacina é em uma única dose com reforço a cada 10 anos e está no quadro da Rede Pública de Saúde e no calendário básico de vacinação da criança.

É importante evidenciar que a febre amarela é transmitida por vários tipos de mosquito e o macaco é um hospedeiro do vírus, portanto não repassa a doença. No Brasil, a forma da doença que mais ocorre é a febre amarela silvestre.

Sintomas:

A pessoa que contraí a doença apresenta febre alta repentina, dor de cabeça, náuseas, calafrios e em alguns casos sangramentos no fígado, rins e cérebro e pode levar a morte.