Após interdição, necrópsias serão feitas em Formosa

Não é apenas a falta de segurança que indigna os moradores de Luziânia. Os mortos também não são acondicionados de maneira adequada e ficam expostos no pátio do Instituto Médico Legal (IML).

O fato foi constatado pelo promotor público Julimar Alexandro da Silva na quinta-feira, 2, em visita surpresa ao IML. Além do tratamento inapropriado, a precariedade e inadequação da estrutura física também chamaram a atenção. Diante do exposto, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) pediu na Justiça, no mesmo dia, a interdição do serviço e fechamento da unidade. O pedido foi acatado pela juíza da 1ª Vara Cível e de Fazenda Pública Estadual da comarca, Flávia Cristina Zuza, na quinta-feira, 9, em decisão liminar, até que o governo apresente alvará sanitário para o funcionamento. Quase 900 mil pessoas de 10 municípios da região, que utilizam o espaço, serão afetadas.

“São várias irregularidades que eu presenciei. Além de ferir a dignidade da família, causa também constrangimento aos vizinhos. O cheiro é insuportável. Chegando a 100 metros do local já é possível sentir o cheiro de podre”, diz ao emendar na sequência: “Procuramos os Bombeiros e a prefeitura e nos informaram que o local não tem alvará para funcionar. Inspeção do Crea-GO constatou que a estrutura do prédio está abalada. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente confirmou que também não existe licença ambiental. A fossa do local pode estar contaminando o solo e o lençol freático”, completa.

Antes de chegar à decisão, o promotor afirma que insistiu, de forma amigável e extrajudicial, para que o problema fosse resolvido. “Há um ano em reunião com o Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Luziânia fui informado que havia um processo licitatório aberto para a reforma do espaço com uma verba em torno de R$ 3 milhões. O tempo passou e até agora nada”, ressalta.

Ontem, a Superintendencia da Polícia Técnico-Científica informou, segundo o Jornal Anhanguera, que as obras, que segundo o governo custará R$ 4,3 milhões, ainda não têm data para começar e que parte do serviço realizado pelo IML será realizado no Batalhão do Corpo de Bombeiros e as necrópsias serão realizadas no IML de Formosa, a mais de 130 quilômetros da cidade.