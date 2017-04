Após impasse, MPF fiscaliza processo de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República de Luziânia (GO), instaurou um procedimento de acompanhamento do processo de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), no Nordeste de Goiás. Entre as principais medidas, o MPF solicitou a lista com os 500 proprietários que o governo estadual alega ter na área de expansão. ...