Após facada durante culto, Pastor Valdemiro é resgatado de barco à deriva em alto-mar

O pastor Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus precisou ser resgatado em um barco à deriva por volta das 5h desta quarta-feira (18), perto do farol Ponta do Boi, em Ilhabela, em São Paulo.

Além do pastor, o seu genro e o piloto da embarcação também precisaram da ajuda. Segundo informações dos bombeiros, os homens foram para uma pescaria em alto-mar a embarcação teria sofrido problemas mecânicos.

Os bombeiros foram acionados para efetuar o resgate por volta das 22h, ninguém ficou ferido. A embarcação seria de propriedade do pastor evangélico.

Ataque e Doação

Há poucos dias, Valdomiro Santiago foi atacado com uma facada no pescoço durante um culto em um templo da igreja no Brás, Centro de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria discutido com o líder religioso semanas. O homem foi preso e encaminhado para a 8º Distrito Policial (Brás).

Após o ataque, a coluna Expresso da revista Época divulgou que o pastor Valdemiro Santiago é proprietário de dois jatinhos e dois helicópteros. E mesmo assim, o líder religioso teria ido a público pedir que os fiéis fizessem doações para que a programação da igreja na TV a cabo fosse mantida. Ainda de acordo com a coluna, o pastor falava em uma quantia de R$ 8 milhões.