Após exame de DNA, mulher acredita ter sido trocada em maternidade de Quirinópolis

A desempregada Keila Martins Borges, 32 anos, fez um exame de DNA, que confirmou que ela não é filha biológica da mulher que a criou. Keila mora em Gouverlândia e acredita que tenha sido trocada quando nasceu, no dia 15 de maio de 1984, no Hospital Municipal de Quirinópolis.

A desconfiança aconteceu quando ela encontrou uma mulher que teve uma irmã nascida no mesmo dia, mês, ano e hospital que ela.

Segundo Keila, o parto aconteceu normalmente e no dia seguinte mãe e filha foram para casa. Nesses mais de 30 anos, ela nunca desconfiou de nada, mas há dois meses, uma prima conheceu uma mulher que mudou a história. "Ela estava na igreja e viu uma pessoa que se parecia muito comigo. Ficou tão impressionada que conversou com ela e me mandou uma foto para mostra a semelhança. Na hora até assustei, mas levei na brincadeira", disse Keila.

Até ai, estranho, mas tudo bem. O problema veio quando a mesma prima descobriu que a mulher parecida, Elaine Maciel, de 38 anos, teve uma irmã que nasceu em características de tempo e local iguais à de Keila. "A partir daí já surgiu aquela dúvida. Muita gente falava quando eu era pequena que eu poderia ser adotada, que não era parecida com minha mãe, que também achou tudo muito estranho. A principio, pensei que meu pai poderia ter 'pulado a cerca' porque ele é custoso, mas fiz questão de conhecer a Elaine alguns dias depois e vi que a família dela era séria", afirma.

Depois da confusão, Keila e a mãe fizeram o teste de DNA, que constatou que não há laços de sangue entre elas. A irmã de Elaine, Elisângela Maciel, também fez o mesmo exame na quinta-feira (16), para saber se ela é a filha da mulher que criou Keila.

A desempregada entende que todos os envolvidos são vítimas e diz que ficou feliz em saber que tem uma nova família, mas não pretende deixar de morar com a mãe. "Me trocaram no hospital. Minha mãe falou que estava lotado no dia. Foi por uma falha deles, distração ou até mesmo maldade. Fato é que aconteceu e estou revoltada. Somos vítimas de uma falha gravíssima", disse.

Já o atual administrador do hospital, Lucas de Oliveira Biela, explicou que não há como saber que procedimentos a unidade adotava há 32 anos e houve um fato "atípico". Ele explica que a maternidade possui rígidas normas para evitar a situação."A instituição adota procedimentos após o nascimento de um bebê. O recém-nascido é identificado por uma pulseira que consta o nome da mãe que o gerou, além da data e hora do nascimento. As equipes de cirúrgicas também só atuam em horários exclusivos daqueles procedimentos", finaliza.