Após discussão em bar, homem invade casa e é morto a pauladas em Aparecida de Goiânia

Uma discussão em um bar motivou a morte a pauladas de um homem no setor American Park, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (04). Um suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao 4° Distrito Policial (DP) do município.

Segundo a Polícia Civil (PC), dois homens discutiram em um bar da cidade. Na sequência, o suspeito pelo crime foi embora para casa, mas foi seguido pelo outro que invadiu a residência para terminar a discussão.

O dono da casa o agrediu com pauladas na cabeça. Acreditando que a vítima teria apenas desmaiado, acionou as autoridades, de acordo com a PC. Mas o homem já estava morto quando a polícia chegou ao local.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) foi acionado e o suspeito foi preso em flagrante e conduzido ao 4° Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia. A PC não informou qual foi o motivo da briga.