Após denúncia, Rotam apreende mais de 200 kg de maconha em Goiânia

A Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (2), 208 kg de maconha em uma casa no Setor Morada do Sol, em Goiânia.

De acordo com a Rotam, através de uma denúncia, a equipe abordou uma mulher, que estava com duas malas, no Setor Eldorado. Segundo a corporação, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha dentro da mala. A suspeita disse que havia comprado a droga com uma mulher no Setor Morada do Sol.

A Rotam foi até o local informado e abordaram a mulher dentro de casa, onde foram encontrados mais de 190 tabletes da substância, totalizando 208 kg. Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para a Central de Flagrantes.