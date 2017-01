Após denúncia anônima, homem é preso por torturar irmão de 11 anos em Goiânia

Após uma denúncia anônima, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por torturar e manter em cárcere privado, o irmão de 11,na Vila Santa Helena, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais encontram o adolescente trancado dentro de um barracão. O jovem contou que o irmão e a cunhada o amordaçavam, o agrediam a chibatadas e, por muitas vezes, lhe negavam alimentação.

De acordo com o adolescente, as agressões aconteciam há um ano quando ele perdeu o pai e foi morar com o casal. A mãe do jovem mora no Maranhão (MA).

Ainda de acordo com a PM, no momento do flagrante, o autor tentou fugiu, mas foi capturado pelos policiais. A mulher, também suspeita de agredir a criança, não foi encontrada.

A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) onde passa por exame de corpo de delito que comprovaram as agressões.